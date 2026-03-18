Alegre abre oportunidade de crédito facilitado para mulheres empreendedoras
A iniciativa oferece condições especiais de financiamento para quem deseja crescer no mercado local.
As mulheres empreendedoras de Alegre ganharam um incentivo extra para impulsionar seus negócios neste mês. A Prefeitura, por meio da Sala do Empreendedor, anunciou a chegada do programa Nosso Crédito Juntas. A iniciativa oferece condições especiais de financiamento para quem deseja crescer no mercado local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Crédito facilitado e taxas reduzidas
O projeto foca diretamente na autonomia financeira feminina durante os meses de março e abril. Atualmente, as interessadas podem acessar valores de até R$ 21.000,00. Além disso, o programa se destaca pelas taxas competitivas, que partem de apenas 0,99% ao mês.
Dessa forma, a linha de crédito se torna uma oportunidade real para investir em infraestrutura ou capital de giro. As empreendedoras encontram, portanto, um suporte sólido para tirar ideias do papel e modernizar suas operações.
Como solicitar o apoio financeiro
Para garantir o acesso ao benefício, as interessadas devem buscar atendimento presencial. A equipe responsável atua na Sala do Empreendedor, localizada na rua Dr. Chacon, nº 212. O suporte técnico ajuda a esclarecer dúvidas sobre a documentação necessária e os prazos de pagamento.
Além do atendimento físico, a prefeitura disponibiliza o telefone (28) 3300-0100 para consultas rápidas. Com essa estrutura, o município busca facilitar o caminho de quem já empreende ou pretende iniciar uma nova jornada comercial.
Impacto no desenvolvimento local
O programa representa um passo decisivo para o fortalecimento da economia regional. Ao oferecer crédito facilitado, a gestão municipal incentiva a geração de renda e a criação de novas oportunidades. Por fim, o Nosso Crédito Juntas reafirma o compromisso com o apoio verdadeiro ao protagonismo das mulheres na economia de Alegre.
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