Alegre conquista 7º lugar em ranking de educação no ES

O município de Alegre conquistou o 7º lugar no Ranking do Índice de Qualidade da Educação (IQE) 2025, com divulgação realizada em 2026. O indicador, portanto, avalia o desempenho e a qualidade da educação nos municípios do Espírito Santo. Assim, o resultado posiciona a cidade entre os destaques estaduais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, o ranking reflete o desempenho da rede municipal de ensino. Nesse sentido, os dados consideram fatores relacionados à qualidade educacional e ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. Dessa forma, o município consolida avanços no cenário educacional capixaba.

Leia também: Cachoeiro prorroga prazo do REFIS 2026; veja nova data

O resultado também evidencia o trabalho realizado nas escolas municipais. Ao mesmo tempo, aponta o compromisso de professores, gestores e profissionais da educação com o fortalecimento do ensino. Além disso, o levantamento considera o investimento contínuo voltado à melhoria da estrutura e das práticas educacionais.