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Alegre conquista 7º lugar em ranking de educação no ES

Município alcança 7ª posição no Índice de Qualidade da Educação 2025 e reforça avanços na rede municipal.

educação de Alegre ranking 2025
Foto: Freepik

O município de Alegre conquistou o 7º lugar no Ranking do Índice de Qualidade da Educação (IQE) 2025, com divulgação realizada em 2026. O indicador, portanto, avalia o desempenho e a qualidade da educação nos municípios do Espírito Santo. Assim, o resultado posiciona a cidade entre os destaques estaduais.

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Além disso, o ranking reflete o desempenho da rede municipal de ensino. Nesse sentido, os dados consideram fatores relacionados à qualidade educacional e ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. Dessa forma, o município consolida avanços no cenário educacional capixaba.

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O resultado também evidencia o trabalho realizado nas escolas municipais. Ao mesmo tempo, aponta o compromisso de professores, gestores e profissionais da educação com o fortalecimento do ensino. Além disso, o levantamento considera o investimento contínuo voltado à melhoria da estrutura e das práticas educacionais.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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