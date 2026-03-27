Alegre conquista 7º lugar em ranking de educação no ES
Município alcança 7ª posição no Índice de Qualidade da Educação 2025 e reforça avanços na rede municipal.
O município de Alegre conquistou o 7º lugar no Ranking do Índice de Qualidade da Educação (IQE) 2025, com divulgação realizada em 2026. O indicador, portanto, avalia o desempenho e a qualidade da educação nos municípios do Espírito Santo. Assim, o resultado posiciona a cidade entre os destaques estaduais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o ranking reflete o desempenho da rede municipal de ensino. Nesse sentido, os dados consideram fatores relacionados à qualidade educacional e ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. Dessa forma, o município consolida avanços no cenário educacional capixaba.
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O resultado também evidencia o trabalho realizado nas escolas municipais. Ao mesmo tempo, aponta o compromisso de professores, gestores e profissionais da educação com o fortalecimento do ensino. Além disso, o levantamento considera o investimento contínuo voltado à melhoria da estrutura e das práticas educacionais.
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