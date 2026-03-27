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Alegre lança programa Pet+ para apoiar protetores

Programa municipal oferece ração e utensílios para protetores, ONGs e tutores em situação de vulnerabilidade.

programa Pet+ Alegre
Foto: Freepik

A Prefeitura de Alegre iniciou a execução do programa Pet+ Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa, portanto, tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar animal no município. Além disso, o programa busca apoiar protetores independentes, organizações da sociedade civil e tutores em situação de vulnerabilidade.

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O programa realiza a captação e distribuição de rações e utensílios. Dessa forma, a ação amplia o suporte para quem atua diretamente no cuidado com os animais. Além disso, em casos específicos, o atendimento contempla tutores em situação de vulnerabilidade social, mediante análise da equipe responsável pela proteção animal.

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O cadastro para participação no programa ocorre entre os dias 1º e 15 de abril. Durante esse período, os interessados devem comparecer no endereço indicado para realizar a inscrição. O atendimento ocorre das 13h às 16h, na Rua Dr. Chacon, 212, no Centro de Alegre.

Além disso, a inscrição exige a apresentação de documentos e passa por análise técnica. Assim, a seleção segue critérios definidos pelo programa. Ao mesmo tempo, a distribuição dos itens dependerá da disponibilidade em estoque e da capacidade financeira.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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