Alegre sediará evento nacional de startups
A iniciativa vai reunir empreendedores, estudantes, investidores e profissionais dos setores público e privado.
A cidade de Alegre recebe, no dia 21 de março, a 12ª edição do Startup Day, um dos principais eventos de incentivo à inovação e ao empreendedorismo no país. A iniciativa integra uma mobilização nacional que busca fortalecer o ecossistema de startups e estimular novos negócios.
Além disso, o evento vai reunir empreendedores, estudantes, investidores e profissionais dos setores público e privado. O público também inclui interessados em tecnologia e em novos modelos de negócio. Dessa forma, o Startup Day se consolida como um ponto de encontro estratégico para quem atua ou deseja atuar no ambiente de inovação.
Ao longo da programação, os participantes terão acesso a conteúdos práticos e debates sobre tendências do mercado. Também poderão participar de momentos voltados ao networking e à formação de parcerias. Com isso, o evento pretende estimular o surgimento de novas ideias e acelerar projetos que já estão em desenvolvimento.
Em nível regional, a realização do Startup Day reforça o papel de Alegre no cenário da inovação. Ao mesmo tempo, amplia o diálogo entre diferentes atores do ecossistema e incentiva o empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Por esse motivo, os organizadores esperam atrair um público diversificado e engajado.
Por fim, reconhecido nacionalmente, o Startup Day impulsiona negócios em diferentes estágios de maturidade. Assim, contribui para a consolidação de uma cultura empreendedora mais sólida no Espírito Santo e em todo o Brasil. Informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Alegre.
