Alta do café nas bolsas acende alerta sobre safra e oferta global

As cotações do arábica voltaram a se aproximar do nível de 300 cents por libra-peso na Bolsa de Nova York, patamar que tem sido observado

O mercado futuro do café iniciou a semana desta segunda-feira (9) com valorização nas bolsas internacionais, refletindo a continuidade das incertezas em relação à oferta global da commodity e às estimativas para a próxima safra brasileira.

As cotações do arábica voltaram a se aproximar do nível de 300 cents por libra-peso na Bolsa de Nova York, patamar que tem sido observado com atenção pelos operadores do mercado.

