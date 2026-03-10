Alta do café nas bolsas acende alerta sobre safra e oferta global
O mercado futuro do café iniciou a semana desta segunda-feira (9) com valorização nas bolsas internacionais, refletindo a continuidade das incertezas em relação à oferta global da commodity e às estimativas para a próxima safra brasileira.
As cotações do arábica voltaram a se aproximar do nível de 300 cents por libra-peso na Bolsa de Nova York, patamar que tem sido observado com atenção pelos operadores do mercado.
