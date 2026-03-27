Alta do diesel pressiona custos da cafeicultura no Brasil

O avanço do conflito no Oriente Médio já provoca reflexos no Brasil e começa a pressionar diretamente os custos da cafeicultura. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a valorização dos combustíveis, especialmente do diesel, tende a impactar a produção nos próximos meses, sobretudo com a aproximação da colheita da safra 2026/27.

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