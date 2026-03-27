Alta do diesel pressiona custos da cafeicultura no Brasil
Embora os fertilizantes ainda liderem os aumentos nos tratos culturais, o foco de preocupação do setor se volta agora para o combustível.
O avanço do conflito no Oriente Médio já provoca reflexos no Brasil e começa a pressionar diretamente os custos da cafeicultura. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a valorização dos combustíveis, especialmente do diesel, tende a impactar a produção nos próximos meses, sobretudo com a aproximação da colheita da safra 2026/27.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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