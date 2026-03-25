Aos 159 anos, Cachoeiro mostra por que encanta moradores e turistas

Cachoeiro de Itapemirim comemora, nesta quarta-feira (25), 159 anos de emancipação política reafirmando sua importância histórica, cultural e econômica no Espírito Santo. Ao longo do tempo, o município cresceu e se consolidou como referência no Sul do Estado. Além disso, a cidade se destaca por unir tradição, desenvolvimento e um forte sentimento de pertencimento entre os moradores.

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Conhecida como a “Capital Secreta do Mundo”, apelido dado por Vinicius de Moraes, Cachoeiro vai além da fama e se revela cada vez mais ao público. Nesse sentido, o município combina belezas naturais, patrimônio histórico e uma rica produção cultural. Por isso, atrai visitantes durante todo o ano e fortalece o turismo regional.

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Com mais de 185 mil habitantes, a cidade também se destaca pelo seu papel econômico, impulsionado principalmente pelo setor de rochas ornamentais, pela agricultura e pela pecuária. Ao mesmo tempo, Cachoeiro mantém viva sua identidade cultural por meio de seus filhos ilustres, como Roberto Carlos, Rubem Braga, Sérgio Sampaio e tantos outros nomes que ajudaram a projetar o município para o Brasil e o mundo.

Atrativos colocam Cachoeiro na rota do turismo do ES

A seguir, confira alguns dos principais atrativos turísticos de Cachoeiro de Itapemirim:

Fábrica de Pios Maurílio Coelho

Fundada em 1903, a fábrica é a única do tipo na América Latina e mantém até hoje a produção artesanal de pios que reproduzem sons de aves. Além disso, o espaço preserva técnicas tradicionais e atrai visitantes interessados em cultura e história. Atualmente, a produção é exportada para países como França, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos.

Casa da Cultura Roberto Carlos

Localizada no centro da cidade, a casa onde nasceu Roberto Carlos é um dos pontos mais visitados de Cachoeiro. O espaço reúne objetos pessoais, fotos, discos e documentos que contam a trajetória do cantor. Dessa forma, o visitante conhece de perto a história do artista que conquistou o Brasil e o mundo.

Centro Cultural Mestre Salatiel

O espaço homenageia uma das figuras mais importantes da cultura popular local. Além disso, preserva tradições como o caxambu, a Folia de Reis e o Boi Pintadinho. Instalado em um prédio histórico, o centro também reforça a identidade cultural do município.

Museu Ferroviário Domingos Lage

Instalado na antiga estação ferroviária, o museu guarda parte da história do transporte e do desenvolvimento econômico da cidade. No local, o visitante encontra peças, documentos e equipamentos utilizados na época em que a ferrovia impulsionava a região.

Praça Jerônimo Monteiro

Considerada um dos cartões-postais de Cachoeiro, a praça reúne monumentos históricos, bustos de personalidades importantes e elementos que remetem à memória da cidade. Além disso, o espaço segue como ponto de encontro tradicional da população.

Casa dos Braga

O casarão histórico onde viveram Rubem Braga e Newton Braga abriga exposições permanentes e preserva a memória de dois dos maiores nomes da literatura brasileira. Assim, o local se tornou referência cultural e histórica para moradores e visitantes.