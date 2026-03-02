Apagão e Lua de Sangue: o que diz a NASA sobre o fenômeno de 03/03

O dia 03 de março chama atenção por causa de dois temas que circulam nas redes sociais: possível apagão e a chamada “Lua de Sangue”. No entanto, é importante separar fato de especulação. Segundo informações divulgadas pela NASA, o fenômeno previsto para a data é um eclipse lunar, evento astronômico conhecido e amplamente estudado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A chamada Lua de Sangue ocorre durante um eclipse lunar total. Nesse momento, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz direta. Contudo, parte da luz solar atravessa a atmosfera terrestre e projeta um tom avermelhado sobre a superfície lunar. É justamente essa coloração que dá origem ao nome popular.

Existe risco de apagão?

Até o momento, não há qualquer comunicado oficial da NASA ou de órgãos científicos que relacione o eclipse lunar a risco de apagão elétrico. Especialistas reforçam que eclipses não interferem em redes de energia, satélites ou sistemas de comunicação de forma significativa.

Apesar disso, teorias costumam surgir sempre que eventos astronômicos de grande visibilidade se aproximam. Ainda assim, não existe base científica que indique impacto direto na infraestrutura elétrica por causa de um eclipse lunar.

O que esperar da Lua de Sangue

O eclipse lunar é um fenômeno natural, seguro para observação a olho nu e não exige equipamentos especiais. Diferentemente do eclipse solar, ele não oferece risco à visão.

A visibilidade do evento depende das condições climáticas e da posição geográfica do observador. Portanto, céus limpos são fundamentais para acompanhar o espetáculo astronômico.

Em resumo, o dia 03/03 deve marcar apenas mais um evento astronômico previsto no calendário científico. A chamada Lua de Sangue é resultado de um alinhamento natural entre Terra, Sol e Lua. Já a hipótese de apagão não encontra respaldo em informações oficiais ou estudos da comunidade científica.