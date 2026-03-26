Apostas do Espírito Santo levam prêmio na Lotofácil

Capixabas premiados na Lotofácil voltaram a aparecer entre os ganhadores do concurso 3645, realizado nesta quarta-feira (25). Desta vez, apostas do Espírito Santo acertaram 14 números e garantiram premiação individual, conforme divulgado no resultado oficial.

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Os números sorteados foram: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 25. A partir dessa combinação, centenas de apostas foram contempladas em diferentes faixas. No entanto, o destaque fica justamente para os apostadores capixabas que chegaram perto do prêmio principal.

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Ao todo, 211 apostas em todo o país acertaram 14 números. Cada uma delas recebeu R$ 1.986,49. Entre esses ganhadores, estão os capixabas premiados na Lotofácil, que garantiram retorno financeiro com uma diferença mínima para o prêmio máximo.

Enquanto isso, apenas uma aposta acertou os 15 números e levou o prêmio principal de R$ 1.399.315,17. Com isso, o concurso não acumulou, o que mantém a dinâmica de premiações frequentes da modalidade.

Além disso, outras faixas também registraram grande número de ganhadores. Foram 8.400 apostas com 13 acertos, com prêmio de R$ 35 cada. Já 107.799 apostas acertaram 12 números e receberam R$ 14. Por fim, 538.752 apostas fizeram 11 acertos, garantindo R$ 7 por bilhete.

Apesar disso, o resultado reforça que a Lotofácil continua sendo uma das modalidades mais acessíveis para quem busca premiações. Afinal, mesmo sem acertar todos os números, é possível conquistar valores ao longo das faixas intermediárias.

Próximo sorteio já tem data

O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (26). Portanto, novos apostadores já podem tentar a sorte e buscar um lugar entre os premiados.

Como jogar na Lotofácil

Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, basta aguardar o sorteio para conferir os resultados.

Além disso, existem opções que facilitam a aposta. Na modalidade “Surpresinha”, por exemplo, o sistema escolhe automaticamente os números. Já na “Teimosinha”, o apostador pode concorrer com a mesma combinação por vários concursos consecutivos.