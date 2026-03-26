Apostas do Espírito Santo levam prêmio na Lotofácil
Os números sorteados foram: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 25.
Capixabas premiados na Lotofácil voltaram a aparecer entre os ganhadores do concurso 3645, realizado nesta quarta-feira (25). Desta vez, apostas do Espírito Santo acertaram 14 números e garantiram premiação individual, conforme divulgado no resultado oficial.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os números sorteados foram: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 25. A partir dessa combinação, centenas de apostas foram contempladas em diferentes faixas. No entanto, o destaque fica justamente para os apostadores capixabas que chegaram perto do prêmio principal.
Leia também: Resultado da Lotofácil 3645: veja as dezenas sorteadas
Ao todo, 211 apostas em todo o país acertaram 14 números. Cada uma delas recebeu R$ 1.986,49. Entre esses ganhadores, estão os capixabas premiados na Lotofácil, que garantiram retorno financeiro com uma diferença mínima para o prêmio máximo.
Enquanto isso, apenas uma aposta acertou os 15 números e levou o prêmio principal de R$ 1.399.315,17. Com isso, o concurso não acumulou, o que mantém a dinâmica de premiações frequentes da modalidade.
Além disso, outras faixas também registraram grande número de ganhadores. Foram 8.400 apostas com 13 acertos, com prêmio de R$ 35 cada. Já 107.799 apostas acertaram 12 números e receberam R$ 14. Por fim, 538.752 apostas fizeram 11 acertos, garantindo R$ 7 por bilhete.
Apesar disso, o resultado reforça que a Lotofácil continua sendo uma das modalidades mais acessíveis para quem busca premiações. Afinal, mesmo sem acertar todos os números, é possível conquistar valores ao longo das faixas intermediárias.
Próximo sorteio já tem data
O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (26). Portanto, novos apostadores já podem tentar a sorte e buscar um lugar entre os premiados.
Como jogar na Lotofácil
Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, basta aguardar o sorteio para conferir os resultados.
Além disso, existem opções que facilitam a aposta. Na modalidade “Surpresinha”, por exemplo, o sistema escolhe automaticamente os números. Já na “Teimosinha”, o apostador pode concorrer com a mesma combinação por vários concursos consecutivos.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726