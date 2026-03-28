Ato no maior colégio eleitoral do ES consolida apoio a Casagrande e Ricardo Ferraço

Um ato político na Serra reuniu diversas lideranças para mostrar alinhamento político e apoio ao projeto do governador Renato Casagrande, que renunciará ao cargo para disputar uma vaga ao Senado, mas manterá o projeto de continuidade com o vice-governador Ricardo Ferraço, que tomará posse no dia 2 de abril.

O evento foi realizado na Chácara Flora, na noite de quinta-feira (26), e contou com a presença de lideranças municipais, estaduais e moradores. Durante os discursos, o tom predominante foi de defesa da continuidade administrativa e da parceria entre Estado e município.

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O prefeito Weverson Meireles destacou a trajetória política recente do grupo e citou o ex-prefeito Sérgio Vidigal como um dos responsáveis pelo início desse processo. Ele também mencionou o alinhamento com o governo estadual como fator relevante para o desenvolvimento local.

Sérgio Vidigal relembrou ações de sua gestão e apontou avanços estruturais no município ao longo dos últimos anos, associando esses resultados à parceria com o governo estadual.

Ricardo Ferraço afirmou que dará continuidade às políticas implementadas pela atual gestão estadual. A posse está prevista para ocorrer na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Já Renato Casagrande ressaltou a importância da cooperação entre Estado e município e citou a Serra como exemplo de integração administrativa.

Segundo o governo estadual, os investimentos em andamento no município somam R$ 735,4 milhões. Entre as obras mencionadas estão a Rodovia ES-115 (Contorno de Jacaraípe), o Binário de Feu Rosa e o contorno de São Domingos, ainda em execução.