Autor de tentativa de feminicídio é encontrado morto em Piúma

Um homem de 61 anos foi encontrado morto em um manguezal na cidade de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (12). O caso está relacionado a uma investigação de tentativa de feminicídio em Piúma ocorrida no início da semana.

A vítima foi identificada como Elbo Cardoso Loyola. Ele era apontado como suspeito de ferir a própria companheira com golpes de faca no último dia 10.

Na ocasião, a mulher sofreu ferimentos após o ataque. Equipes de atendimento socorreram a vítima e encaminharam a mulher para atendimento médico.

Desde então, o caso passou a ser investigado pelas autoridades como tentativa de feminicídio em Piúma. A ocorrência gerou repercussão na cidade e mobilizou familiares e moradores.

Dois dias depois do ataque, familiares iniciaram buscas pelo suspeito. Os filhos de Elbo começaram a procurar o pai após encontrarem uma quantia em dinheiro e uma carta de despedida sobre a cama.

Segundo relatos, os familiares ficaram preocupados com o conteúdo da mensagem. Por isso, eles decidiram iniciar buscas pela região.

Durante as buscas, um pescador informou ter visto o homem caminhando em direção ao rio. De acordo com o relato, Elbo entrou na água e seguiu em direção ao manguezal.

A partir dessa informação, familiares e moradores ampliaram as buscas na área. Pouco tempo depois, localizaram o corpo em uma região de difícil acesso.

Tentativa de feminicídio em Piúma

O corpo foi encontrado nas proximidades da rodoviária de Piúma. No entanto, a área possui manguezais e acesso restrito, o que inicialmente dificultou a localização.

Assim que confirmaram a ocorrência, as autoridades acionaram equipes da perícia técnica. Em seguida, os profissionais realizaram os primeiros procedimentos de análise no local.

Posteriormente, os peritos removeram o corpo e o encaminharam ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para exames.

Enquanto isso, as autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias da morte. Além disso, o caso segue relacionado à investigação de tentativa de feminicídio em Piúma registrada no início da semana.

Paralelamente, a polícia acompanha o estado de saúde da mulher ferida no ataque. A vítima permanece como peça central nas investigações conduzidas pelos investigadores.

Além disso, os policiais analisam os elementos encontrados na residência do suspeito. Entre os materiais localizados estão uma carta de despedida e uma quantia em dinheiro deixada no quarto.

Esses elementos podem ajudar a esclarecer os acontecimentos posteriores à tentativa de feminicídio em Piúma.

Ao mesmo tempo, os investigadores coletam depoimentos de testemunhas e familiares. Com essas informações, a polícia busca reconstruir os últimos passos do homem antes da localização do corpo.

Por fim, o caso segue sob investigação. Enquanto isso, as autoridades aguardam os resultados dos exames realizados pelo Serviço Médico Legal para concluir o procedimento.