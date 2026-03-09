Balão cai, pega fogo e assusta moradores em área rural de Presidente Kennedy

O caso de balão pega fogo em Presidente Kennedy chamou a atenção de moradores na manhã deste domingo (8). O artefato caiu em uma área de campo próxima à Igreja de Nossa Senhora das Neves.

Logo após atingir o solo, a estrutura começou a pegar fogo em meio à vegetação de pastagem. As chamas consumiram parte do material e destruíram parcialmente o balão.

Moradores da região observaram o objeto sobrevoando a área antes da queda. Em seguida, o balão desceu rapidamente e atingiu o solo.

Assim que o artefato caiu, a estrutura começou a queimar. O fogo gerou preocupação entre moradores devido ao risco de propagação pelas áreas de pastagem ao redor.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Até o momento, também não há registro de danos em propriedades próximas ao local da queda.

De acordo com informações apuradas, o balão pode ter sido lançado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A suspeita inicial aponta para municípios como São Gonçalo ou Nova Iguaçu.

Entretanto, as autoridades ainda não confirmaram a origem exata do artefato. O caso segue sendo analisado com base em informações coletadas no local.

O episódio em que um balão pega fogo em Presidente Kennedy também chamou atenção pela distância percorrida pelo artefato. O objeto teria viajado centenas de quilômetros antes da queda.

Segundo relatos, o balão possuía dois aparelhos de GPS instalados em sua estrutura. Esses dispositivos permitiam o monitoramento do trajeto durante o voo.

Ainda de acordo com as informações, um grupo acompanhava o deslocamento do balão em tempo real. Após a queda, essas pessoas chegaram ao local pouco tempo depois.

O objetivo do grupo seria recolher os restos do objeto após o pouso. Entretanto, parte da estrutura já havia sido danificada pelas chamas.

Moradores relataram surpresa ao perceber o balão passando sobre a região rural. O artefato permaneceu visível por alguns minutos antes de cair.

Quando o objeto atingiu o solo e começou a pegar fogo, moradores temeram que o incêndio se espalhasse pela vegetação. A área ao redor possui pastagens e vegetação seca.

Situações desse tipo reforçam o alerta sobre os riscos associados ao lançamento de balões. O contato do fogo com áreas rurais pode provocar incêndios e causar prejuízos ambientais.

Além disso, a prática representa risco para residências, lavouras e animais em propriedades próximas. Por esse motivo, autoridades frequentemente alertam para os perigos dessa atividade.

O episódio em que um balão pega fogo em Presidente Kennedy também evidencia a capacidade de deslocamento desse tipo de artefato. Dependendo das condições do vento, os balões podem percorrer grandes distâncias.

Por fim, o caso reforça a necessidade de atenção para práticas que envolvem materiais inflamáveis. A prevenção continua sendo a principal forma de evitar incêndios e danos ambientais.