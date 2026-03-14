Bebê de 4 meses morre em Cachoeiro; Polícia investiga causa da morte
A Polícia Civil aguarda o laudo final da perícia para determinar oficialmente a causa da morte.
A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, após um bebê de 4 meses vir a óbito neste sábado (14).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Moradores da região haviam mencionado suspeitas de maus-tratos. Entretanto, em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo tratado, inicialmente, como morte natural. A investigação segue em andamento, e o corpo da criança foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia para confirmar a causa do falecimento.
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O resultado da perícia será crucial para esclarecer os fatos. Após a conclusão da necropsia, o corpo será liberado para os familiares. A Polícia Civil aguarda o laudo final da perícia para determinar oficialmente a causa da morte.
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