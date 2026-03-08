Bombeiros combatem incêndio em restaurante em Domingos Martins

Um princípio de incêndio atingiu um restaurante na tarde deste sábado (7) no município de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. O incidente ocorreu em um estabelecimento localizado na área da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, por meio do 4º Batalhão, atenderam ao chamado registrado às 17h35.

Quando os bombeiros chegaram ao local, porém, os funcionários do restaurante já haviam controlado as chamas. Os trabalhadores conseguiram conter o fogo antes da chegada das equipes de emergência.

De acordo com o chefe da equipe de atendimento, sargento Pelissare, uma fritadeira elétrica utilizada na cozinha iniciou o incêndio.

Inicialmente, as informações indicam que o equipamento pode ter apresentado algum tipo de falha. Apesar disso, os profissionais não encontraram indícios de problema na rede elétrica do estabelecimento.

Segundo os bombeiros, o restaurante possui uma instalação elétrica recente. Por isso, a suspeita inicial recai sobre o próprio equipamento utilizado no preparo dos alimentos.

No momento do incidente, três funcionários trabalhavam no local. Além deles, entre oito e dez frequentadores estavam no restaurante. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Funcionários controlaram princípio de incêndio em restaurante da AABB

Os próprios funcionários controlaram o princípio de incêndio no restaurante. Para conter as chamas, eles utilizaram dois extintores de pó químico.

Os equipamentos haviam passado por recarga recentemente. De acordo com informações levantadas no local, a manutenção ocorreu na semana passada.

Além disso, o sistema elétrico do prédio também ajudou a evitar que o fogo se espalhasse. O disjuntor principal desligou automaticamente no momento do incidente.

Com isso, a interrupção da energia reduziu o risco de propagação das chamas para outras áreas do restaurante.

Após chegarem ao local, os bombeiros avaliaram a situação e orientaram os responsáveis pelo estabelecimento sobre medidas de segurança.

Entre as recomendações, a equipe orientou que o equipamento envolvido no incidente não seja religado até passar por avaliação técnica.

O proprietário do restaurante informou aos bombeiros que não pretende solicitar perícia para o caso.

Ainda segundo a corporação, os sistemas de segurança do local funcionaram corretamente durante a ocorrência. As luzes de emergência foram acionadas após o desligamento da energia.

Além disso, os extintores utilizados estavam dentro do prazo de recarga e funcionaram conforme esperado.

De acordo com o sargento Pelissare, o caso reforça a importância das medidas preventivas em estabelecimentos comerciais. Segundo ele, a rápida ação dos funcionários e a manutenção dos equipamentos evitaram que o incêndio ganhasse maiores proporções.