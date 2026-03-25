Cachoeirense acerta quina da Mega-Sena; veja quanto ele ganhou

O concurso 2.988 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (24) em São Paulo, trouxe uma excelente notícia para o Sul do Espírito Santo. Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, um apostador de Cachoeiro de Itapemirim garantiu uma bolada ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas. Os números sorteados foram: 21 – 23 – 28 – 36 – 57 – 58.

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O morador integra o seleto grupo de 24 ganhadores que acertaram a quina em todo o país. Como resultado, o felizardo levará para casa a quantia de R$ 58.355,02. Além disso, o sorteio premiou 1.753 apostas que fizeram a quadra, rendendo R$ 1.316,91 para cada vencedor.

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Prêmio principal acumula para R$ 17 milhões

Visto que nenhuma aposta gabaritou os seis números, o montante principal acumulou novamente. Agora, o próximo sorteio, agendado para esta quinta-feira (26), estima pagar R$ 17 milhões. Esse valor atrai a atenção de apostadores que buscam mudar de vida com a loteria mais famosa do Brasil.

Para participar, o interessado deve escolher de 6 a 20 números no volante, que disponibiliza 60 opções de dezenas. O sistema premia quem acerta a sena (6 números), a quina (5 números) ou a quadra (4 números).

Dicas para buscar a sorte no próximo concurso

Certamente, ganhar na loteria envolve sorte, mas algumas estratégias ajudam a organizar as apostas. Primeiramente, considere a diversificação dos números. Evite escolher apenas sequências ou números que terminem com o mesmo algarismo. Equilibrar dezenas pares e ímpares costuma ser uma prática comum entre jogadores frequentes.

Posteriormente, avalie a possibilidade de aumentar a quantidade de números marcados no volante. Embora o custo da aposta suba, as chances matemáticas de acerto crescem consideravelmente. Outra opção viável é participar de bolões oficiais. Essa modalidade permite apostar em mais dezenas dividindo os custos com outros jogadores.

Por fim, mantenha a regularidade. Muitos ganhadores afirmam que a persistência foi fundamental para o sucesso.