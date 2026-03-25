Cachoeiro: alunos ficam para trás e denunciam superlotação em ônibus

Moradores denunciam falhas no transporte público em São Joaquim, interior de Cachoeiro de Itapemirim, e cobram providências das autoridades. O problema, segundo relatos, começou neste ano e tem afetado diretamente estudantes da região.

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De acordo com uma moradora, cerca de 26 alunos, com média de 11 anos, dependem diariamente do transporte público para voltar para casa após as aulas. Os estudantes frequentam a Escola Pedro Estellita Herkenhoff.

Segundo o relato, os alunos saem da escola por volta das 11h30 e seguem até um supermercado próximo, onde aguardam o horário do ônibus. A escolha do local ocorre por questões de segurança.

Em seguida, os estudantes se dirigem ao ponto por volta das 12h, horário em que o ônibus costuma passar. No entanto, a superlotação tem impedido o embarque de grande parte das crianças.

Transporte público deixa alunos no ponto

Ainda conforme a denúncia, pelo menos duas ocorrências recentes deixaram a maioria dos alunos para trás. Em uma das situações, apenas duas ou três crianças conseguiram embarcar.

Enquanto isso, mais de 20 estudantes permaneceram no ponto e precisaram aguardar o próximo coletivo, que sai da rodoviária por volta das 12h40.

Além disso, a superlotação ocorre devido à presença de outros estudantes que também utilizam a linha, incluindo alunos do Instituto Federal. No entanto, segundo moradores, esses usuários têm outras opções de transporte.

Mesmo assim, a linha que atende São Joaquim continua sendo compartilhada, o que agrava o problema no horário de pico escolar.

Os responsáveis pelos alunos afirmam que já registraram diversas reclamações junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos (Agersa), responsável pela fiscalização do serviço.

Apesar disso, até o momento, não houve solução efetiva para o problema. A situação preocupa os pais, que não conseguem buscar os filhos devido à jornada de trabalho.

O que diz a Agersa em nota

Informamos que a Agersa iniciou os estudos para adequação da Linha 405 (São Joaquim) em 18 de março, a fim de dar tratamento às queixas de superlotação. Até então, a análise estava restrita ao horário de 06h da manhã e foi estendida para o horário de 11h30 após identificação de que este segundo horário estaria sendo insuficiente para atendimento dos alunos.

Os estudos incluem análise do carregamento da Linha, bem como monitoramento pela fiscalização de campo, de modo a identificarmos os principais pontos de embarque e desembarque, visando otimizar os ajustes. Esses ajustes podem ser realizados através de alteração de grade de horários, alteração de itinerários ou inclusão de veículo extra, o que será avaliado de acordo com o parecer fiscal.

Esse parecer é considerado relevante para que tais ajustes não prejudiquem a grade nos demais horários tanto da Linha 405 quanto de outras linhas que podem ser alteradas para tratar esse ajuste. Estamos trabalhando para que na próxima semana a solução definitiva seja implementada.