Cachoeiro celebra Dia da Mulher com show gratuito na praça
Apresentação acontece às 20h na Praça Jerônimo Monteiro e integra programação especial do Dia D’elas.
A cantora Jana Santos se apresenta na noite desta sexta-feira (6) na Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim. O show integra a programação especial organizada para celebrar o Dia Internacional da Mulher.
A apresentação está marcada para as 20h. Durante o espetáculo, a artista promete animar o público com muita música e celebrar a força e a alegria das mulheres cachoeirenses.
O show faz parte do evento Dia D’elas, que antecipa as comemorações do Dia da Mulher na cidade. Ao longo desta sexta-feira, a programação reúne diversos serviços, orientações e atividades voltadas ao público feminino.
Além disso, o público poderá participar de atividades físicas antes da apresentação musical. A programação inclui aulas mix de dança na praça às 17h e às 19h.
Dessa forma, as atividades preparam o clima para o show da noite e incentivam momentos de lazer e integração entre os participantes.
Assim, a organização espera reunir mulheres, famílias e amigos em um momento de celebração no principal cartão-postal do centro da cidade.
Com música, dança e ações dedicadas ao público feminino, a programação promete movimentar a Praça Jerônimo Monteiro e transformar a noite em uma grande homenagem às mulheres.
