Cachoeiro: motociclista fica gravemente ferido em acidente

Um acidente entre um carro e uma moto nesta terça-feira (17) deixou um motociclista ferido na rodovia BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, próximo ao trevo da Coca-Cola. Uma equipe do Samu foi acionada para o resgate e levou a vítima à Santa Casa de Misericórdia. Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

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