Segurança

Cachoeiro: motociclista fica gravemente ferido em acidente

Foto: Divulgação

Um acidente entre um carro e uma moto nesta terça-feira (17) deixou um motociclista ferido na rodovia BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, próximo ao trevo da Coca-Cola. Uma equipe do Samu foi acionada para o resgate e levou a vítima à Santa Casa de Misericórdia.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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