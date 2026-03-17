Cachoeiro prepara mudança histórica no entorno da Casa de Roberto Carlos
Através de uma parceria com o Governo do Estado, o plano prevê a demolição de imóveis próximos para ampliar o acesso e a visibilidade do local.
Cachoeiro de Itapemirim se prepara para uma data histórica. No dia 19 de abril, o “Rei” Roberto Carlos completa 85 anos e, para celebrar o filho mais ilustre da terra, a Prefeitura da cidade lançou um pacote de melhorias no Corredor Cultural que leva seu nome. O objetivo é transformar a experiência dos milhares de fãs que visitam a cidade anualmente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Casa de Cultura Roberto Carlos receberá serviços de pintura e manutenção geral. Aliás, essas intervenções visam preparar o imóvel para o pico de visitação que ocorre em torno do dia 19 de abril. Além disso, a administração municipal avança em um projeto ambicioso de requalificação do entorno.
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Através de uma parceria com o Governo do Estado, o plano prevê a demolição de imóveis próximos para ampliar o acesso e a visibilidade do local. Somado a isso, a prefeitura já iniciou a licitação para a Praça de Mobilidade e Convivência Lady Laura. Inclusive, o novo espaço homenageia a mãe do cantor e servirá como um ponto de encontro estratégico para turistas e moradores.
Gastronomia e música: o Festival do Rei
Para marcar o calendário comemorativo, o município anunciou o inédito 1º Festival do Rei. O evento acontecerá entre os dias 16 e 18 de abril na Linha Vermelha. Aliás, no local, uma grande estrutura gastronômica será montada ao lado do Museu Ferroviário Domingos Lage.
Portanto, durante o festival, restaurantes locais servirão pratos exclusivos enquanto artistas regionais interpretam os grandes clássicos do repertório de Roberto Carlos. De acordo com o prefeito Theodorico Ferraço, esses investimentos valorizam a história da cidade e fortalecem o turismo cultural, reforçando o papel de Roberto Carlos como o maior embaixador de Cachoeiro no mundo.
“Roberto Carlos é o maior embaixador da nossa cidade no mundo. Estamos investindo para preservar esse patrimônio, melhorar a infraestrutura e transformar o corredor cultural em um espaço cada vez mais acolhedor para os turistas e para os cachoeirenses”, afirma Ferraço.
O secretário interino de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, destaca que a programação busca valorizar a cultura local e atrair visitantes de todo o país. “Estamos preparando uma grande celebração para o aniversário do Rei, com atividades culturais, gastronomia e música. A Semana do Rei será um momento especial para movimentar o turismo, valorizar nossos artistas e reforçar o orgulho que Cachoeiro tem de Roberto Carlos”, completa.
Programação Completa
Além do festival, a “Semana do Rei” contará com:
- Giro Gastronômico em diversos estabelecimentos;
- Feira de artesanato local;
- Apresentações musicais e atividades culturais no Corredor Cultural
Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
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