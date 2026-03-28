Cachoeiro: sala da OAB garante atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência
A 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Cachoeiro de Itapemirim inaugurou uma sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência. A iniciativa reforça a rede de proteção no sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O espaço oferece atendimento humanizado, sigiloso e especializado. A estrutura garante um ambiente seguro para escuta e orientação das vítimas.
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A Comissão da Mulher Advogada coordena a iniciativa. O projeto amplia o suporte da instituição no enfrentamento à violência de gênero.
A sala funciona como ponto de apoio para encaminhamentos jurídicos. O serviço também acompanha as vítimas ao longo do processo.
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