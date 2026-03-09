Cadê Sky? Pássaro Ring Neck desaparece em Cachoeiro e tutor oferece recompensa

Um pássaro da espécie Ring Neck desapareceu na Rua Pastor Péricles de Oliveira, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (9).

O animal atende pelo nome Sky e possui penas azuis, sendo da variação conhecida como Cobaldo. Por isso, a coloração pode ajudar na identificação caso alguém tenha visto o pássaro na região.

O tutor informou que Sky é bastante dócil. Mesmo sendo filhote, a suspeita é de que ele tenha aprendido a abrir a fechadura do viveiro onde ficava e aproveitado para fugir da residência.

Recompensa

O tutor oferece recompensa para quem ajudar a encontrar o pássaro. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Sky pode entrar em contato pelo telefone (28) 99951-6213, com Vinicius Bassini.