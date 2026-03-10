Café: chuvas fortalecem expectativas para safra 26/27

A safra 2026/27 de café avança sob condições climáticas consideradas favoráveis em grande parte das regiões produtoras do país.

Ao longo deste mês, as chuvas contribuíram para o desenvolvimento das lavouras, especialmente nas áreas cultivadas com arábica.

Diante desse cenário, agentes consultados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) mantêm expectativas positivas para a produção nacional.

