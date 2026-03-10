Café: chuvas fortalecem expectativas para safra 26/27
Ao longo deste mês, as chuvas contribuíram para o desenvolvimento das lavouras, especialmente nas áreas cultivadas com arábica.
A safra 2026/27 de café avança sob condições climáticas consideradas favoráveis em grande parte das regiões produtoras do país.
Diante desse cenário, agentes consultados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) mantêm expectativas positivas para a produção nacional.
Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/cafe-chuvas-fortalecem-expectativas-para-safra-26-27/
