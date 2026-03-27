Café raro cultivado no Brasil alcança R$ 90 mil por saca
A aposta é liderada por Luiz Paulo Dias Pereira Filho, reconhecido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) como a primeira lenda do café especial do Brasil
A cafeicultura brasileira, historicamente associada à inovação e ao protagonismo no mercado global, passa a abrir uma nova frente no segmento de alto luxo com o avanço do cultivo comercial do Coffea eugenioides. A aposta é liderada por Luiz Paulo Dias Pereira Filho, reconhecido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) como a primeira lenda do café especial do Brasil e um dos seis nomes com esse reconhecimento no mundo pela Alliance for Coffee Excellence (ACE).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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