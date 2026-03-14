Caixa realiza sorteio da Dupla Sena desta sexta-feira; veja aqui

A Caixa Econômica Federal realizou nesta sexta-feira (13) o sorteio do concurso 2936 da Dupla Sena. A extração aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, local oficial onde ocorrem os sorteios das Loterias Caixa.

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O prêmio estimado para este concurso chegou a R$ 4.700.000,00 para quem acertasse as seis dezenas sorteadas. Logo após a realização da extração, a Caixa passou a divulgar o resultado para que os apostadores de todo o país pudessem conferir seus bilhetes.

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Confira o resultado da Dupla Sena 2936 (CLIQUE AQUI)

Além disso, a Dupla Sena integra o calendário regular das loterias federais, que realizam sorteios frequentes ao longo da semana. Dessa forma, milhares de apostadores acompanham cada concurso em busca do prêmio principal.

Como funciona a Dupla Sena

A Dupla Sena se destaca entre as modalidades das Loterias Caixa porque oferece duas chances de ganhar em um único concurso. Isso acontece porque cada sorteio conta com duas extrações de números diferentes.

Para participar, o apostador escolhe entre 6 e 15 números dentre os 50 disponíveis no volante. Em seguida, a Caixa realiza dois sorteios consecutivos utilizando as mesmas apostas registradas.

O prêmio principal é pago ao jogador que acertar os seis números sorteados em qualquer um dos dois sorteios. Entretanto, a modalidade também distribui valores para quem acerta cinco, quatro ou três dezenas.

Assim, mesmo que o participante não alcance o prêmio máximo, ele ainda pode receber valores menores, dependendo da quantidade de acertos registrados na aposta.

Próximos sorteios

Após a realização do concurso 2936, a Dupla Sena segue com novos sorteios programados dentro do calendário das Loterias Caixa.

Além disso, os interessados podem registrar apostas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, disponíveis em todo o país.