Capotamento na ES-164 deixa carro de rodas para cima em Cachoeiro

Um capotamento na ES-164 em Cachoeiro deixou um motorista ferido na tarde desta sexta-feira (6). O acidente ocorreu na região de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações iniciais, o veículo capotou durante o trajeto e ficou com as rodas voltadas para cima às margens da rodovia.

Apesar da gravidade da cena, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Além disso, ele conseguiu sair do carro antes da chegada de equipes de socorro.

Populares que estavam próximos ao local relataram que o condutor quebrou o para-brisa do veículo para conseguir sair. Após o capotamento, o motorista deixou o interior do automóvel sem ajuda externa.

O acidente chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo trecho da rodovia estadual.

O registro do capotamento provocou lentidão no trânsito na região de Soturno. Logo após o acidente, veículos precisaram reduzir a velocidade ao passar pelo local.

Consequentemente, o fluxo de automóveis ficou mais lento durante o atendimento da ocorrência.

Motoristas que trafegavam pela rodovia encontraram o carro capotado no meio da pista. Entretanto, o trânsito não chegou a ser totalmente interrompido.

Os condutores passaram a circular com cautela pelo trecho afetado. Enquanto isso, pessoas que estavam nas proximidades se aproximaram para verificar a situação do motorista.

Segundo relatos de testemunhas, o condutor apresentava sinais de ferimentos leves. Mesmo assim, ele conseguiu sair do carro utilizando o próprio para-brisa como saída de emergência.

O veículo permaneceu capotado até a chegada das equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Posteriormente, as autoridades deverão coordenar os procedimentos para retirada do automóvel da pista. Essas medidas são necessárias para restabelecer totalmente a segurança do tráfego.

A rodovia ES-164 é uma das principais vias de ligação entre comunidades do interior e o município de Cachoeiro de Itapemirim.

Por isso, o trecho costuma registrar fluxo constante de veículos ao longo do dia. Acidentes como o capotamento costumam exigir atenção redobrada de quem trafega pela região.

Além disso, especialistas em segurança viária reforçam a importância da condução preventiva nas rodovias.

Manter velocidade compatível com a via e atenção constante ao trânsito pode reduzir o risco de acidentes. Por fim, o caso será analisado pelas autoridades responsáveis para esclarecer as circunstâncias do capotamento na ES-164 em Cachoeiro.