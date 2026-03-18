Caranguejo-uçá entra em nova fase de andada a partir de quinta-feira
Durante esses dias, conhecido como época de defeso, fica proibida a coleta predatória da espécie no município de Vila Velha.
O sexto período da andada do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) começa nesta quinta-feira (19) e segue até a próxima terça-feira (24). Durante esses dias, conhecido como época de defeso, fica proibida a coleta predatória da espécie no município de Vila Velha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A medida, estabelecida pela Portaria nº 066-R, de 23 de dezembro de 2025, tem como objetivos proteger a fauna durante o seu período reprodutivo e garantir a sustentabilidade do ecossistema.
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