Caranguejo-uçá entra em nova fase de andada a partir de quinta-feira

O sexto período da andada do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) começa nesta quinta-feira (19) e segue até a próxima terça-feira (24). Durante esses dias, conhecido como época de defeso, fica proibida a coleta predatória da espécie no município de Vila Velha.

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A medida, estabelecida pela Portaria nº 066-R, de 23 de dezembro de 2025, tem como objetivos proteger a fauna durante o seu período reprodutivo e garantir a sustentabilidade do ecossistema.

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