Carlos Alberto de Nóbrega revela que está internado em um hospital em SP
Aos 89 anos, o humorista utilizou o seu perfil no Instagram para contar aos seu seguidores que está na unidade de terapia semi-intensiva desde o último domingo (8).
O comediante Carlos Alberto de Nóbrega revelou nesta terça-feira (10), que está internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Aos 89 anos, o humorista utilizou o seu perfil no Instagram para contar aos seu seguidores que está na unidade de terapia semi-intensiva desde o último domingo (8).
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Carlos Alberto aparece ao lado da esposa, a médica Renata de Nóbrega, tomando café da manhã no quarto do hospital. Ainda segundo o comediante, ele procurou atendimento médico por causa de um quadro de pressão alta.
“Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra: estou com uma pneumonia pequena”, revelou o apresentador do humorístico A Praça É Nossa. “Certamente vou ficar aqui mais um dia ou dois. Graças a Deus estou bem. A pressão já está baixa, mas a preocupação é a pneumonia, por conta da minha idade”, comentou.
Em nota divulgada à imprensa, o SBT se pronunciou sobre a internação do comediante. “O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega deu entrada no hospital para uma avaliação médica. Durante os exames, foi identificado um início de pneumonia e ele já está em tratamento. Ele está bem”, diz o comunicado da emissora.
O especial de 90 anos do apresentador, que estava programado para ir ao ar nesta quinta-feira, dia 12 de março, continua de pé.
