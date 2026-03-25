Carreta atropela e mata idoso na BR 101 em Rio Novo do Sul

Um atropelamento na BR 101 em Rio Novo do Sul resultou na morte de um idoso de 84 anos na noite de terça-feira (24). O acidente ocorreu no km 385 da rodovia, na região de Capim Angola, no Sul do Espírito Santo.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso caminhava pela rodovia no momento do acidente. Em seguida, uma carreta carregada de uísque atingiu a vítima.

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Logo após o impacto, equipes de resgate socorreram o idoso e o encaminharam a um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

Além disso, a PRF informou que encontrou uma garrafa de bebida próxima ao local do atropelamento. As circunstâncias do acidente seguem em apuração pelas autoridades.

Atropelamento na BR 101 em Rio Novo do Sul provoca transtornos

Após o atropelamento na BR 101 em Rio Novo do Sul, a carreta envolvida tombou às margens da pista. Com isso, parte da carga ficou espalhada pela rodovia.

Enquanto isso, antes da chegada das equipes policiais, pessoas saquearam totalmente a carga transportada pelo veículo. A situação agravou o cenário da ocorrência.

Diante disso, as autoridades interditaram totalmente a rodovia para realizar o destombamento da carreta e garantir a segurança no local. A operação ocorreu durante a madrugada.

Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o trânsito chegou a operar no sistema pare e siga em alguns momentos. Posteriormente, as equipes liberaram totalmente a via às 3h29 desta quarta-feira (25).

Além disso, agentes atuaram na organização do tráfego e na remoção dos veículos envolvidos. A ação buscou restabelecer a normalidade no trecho afetado.

O atropelamento na BR 101 em Rio Novo do Sul reforça o alerta sobre os riscos de circulação de pedestres em rodovias. Além disso, evidencia a necessidade de atenção redobrada por parte de motoristas e pedestres.

A PRF segue investigando as circunstâncias do acidente para esclarecer a dinâmica completa da ocorrência.