Carro despenca de barranco, deixa feridos e motorista é preso em rodovia do ES
O homem, de 30 anos, que conduzia o veículo, apresentava indícios de alteração e se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Um carro despencou de um barranco na rodovia ES-164, na madrugada deste domingo (29), em Alto Rio Novo. O acidente ocorreu na localidade conhecida como Beija-Flor.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas receberam os primeiros socorros de populares e em seguida foram encaminhadas para o Pronto Atendimento da cidade. Na unidade de saúde, os militares identificaram o motorista.
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O homem, de 30 anos, que conduzia o veículo, apresentava indícios de alteração e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da situação e o estado do motorista, um exame que avalia a capacidade psicomotora foi aplicado, onde constatou-se sinais compatíveis com consumo de álcool.
O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. A ocorrência foi direcionada à Delegacia Regional de Colatina.
Não há informações sobre o estado de saúde dos demais ocupantes do veículo, nem a quantidade de pessoas envolvidas no acidente.
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