Casamento Comunitário: Cachoeiro prorroga prazo para inscrições

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prorrogou o prazo de inscrições para o Casamento Comunitário. Agora, os casais interessados podem se inscrever até o dia 16 de março.

A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) organiza a iniciativa em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). O objetivo é ampliar o acesso à cidadania, garantir dignidade e oferecer segurança jurídica aos casais que desejam formalizar a união civil.

Os interessados devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município dentro do novo prazo estabelecido. Dessa forma, mais casais terão a oportunidade de participar da iniciativa.

O Casamento Comunitário permite que diversos casais oficializem gratuitamente a união civil. Além disso, a ação fortalece os vínculos familiares e assegura direitos legais fundamentais.

Secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parrarro Scherrer destacou a importância da iniciativa para a promoção da cidadania.

“O Casamento Comunitário é uma ação de cidadania que permite que muitos casais realizem o sonho de oficializar sua união. Além do simbolismo desse momento tão importante, a formalização garante direitos e fortalece a estrutura familiar”, afirmou Parrarro Scherrer.

Secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca também ressaltou o impacto social da iniciativa.

“Muitos casais convivem há anos, constroem suas famílias e compartilham suas vidas, mas ainda não tiveram a oportunidade de oficializar essa união. O Casamento Comunitário promove dignidade, segurança jurídica e reconhecimento social, reforçando o compromisso da gestão municipal em fortalecer as famílias de Cachoeiro”, disse Eder Botelho da Fonseca.

Assessora especial de governo, Norma Ayub também destacou o alcance social da ação.

“Fortalecer as famílias é fortalecer toda a sociedade. O Casamento Comunitário representa inclusão, respeito e reconhecimento das histórias de vida de muitos casais que agora terão a oportunidade de oficializar sua união e garantir direitos”, destacou Norma Ayub.

A Prefeitura de Cachoeiro informou ainda que casais que não forem contemplados nesta primeira edição poderão participar da segunda edição do Casamento Comunitário. A administração municipal divulgará a data posteriormente.

Enquanto isso, a prefeitura orienta os interessados a realizarem a inscrição até o dia 16 de março. Cada união celebrada representa uma história de amor reconhecida oficialmente, fortalece os vínculos familiares e amplia direitos para a população.

Prazo final para inscrição: 16 de março

Local de inscrição: Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Cachoeiro de Itapemirim.