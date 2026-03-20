Ceasa-ES expande diversidade de frutas e reforça seu papel no abastecimento do ES
Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo setor de Estatística da instituição, que analisou o período entre março de 2025 e fevereiro de 2026.
A Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES) consolidou ainda mais sua importância no cenário hortifrutigranjeiro ao registrar a comercialização de mais de 80 variedades de frutas ao longo dos últimos 12 meses. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo setor de Estatística da instituição, que analisou o período entre março de 2025 e fevereiro de 2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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