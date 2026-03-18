Césio-137: Tudo sobre 'Emergência Radioativa', nova série da Netflix
Estrelada por Johnny Massaro, a produção mistura drama e reconstrução histórica para retratar os efeitos da contaminação e o trabalho de profissionais
A minissérie Emergência Radioativa estreou nesta quarta-feira (18), no catálogo da Netflix trazendo para o público uma das histórias mais impactantes do Brasil: o acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia, em 1987.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Estrelada por Johnny Massaro, a produção mistura drama e reconstrução histórica para retratar os efeitos da contaminação e o trabalho de profissionais que atuaram na contenção da tragédia.
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Qual é a história de ‘Emergência Radioativa’
A série acompanha os desdobramentos do acidente que começou após o descarte irregular de um aparelho de radioterapia. Sem saber do risco, catadores encontraram o equipamento em um ferro-velho e manipularam o material radioativo, espalhando partículas pela cidade.
A trama se desenrola a partir desse momento, mostrando a rápida escalada da contaminação e a corrida contra o tempo para identificar a origem do problema e salvar vidas. No centro da narrativa está Márcio, jovem físico interpretado por Johnny Massaro, que ajuda a identificar os riscos da radiação ainda nos primeiros momentos da crise.
Além da perspectiva científica, a produção também acompanha famílias afetadas diretamente pela exposição, evidenciando o impacto humano da tragédia.
A série é baseada em história real?
A minissérie é inspirada no acidente com o Césio-137, considerado o maior desastre radiológico do mundo fora de usinas nucleares.
O caso teve início em 13 de setembro de 1987 e resultou em quatro mortes diretas, além de centenas de pessoas contaminadas. O material radioativo, um pó azul brilhante, foi distribuído sem conhecimento dos riscos, provocando sintomas graves como queimaduras, vômitos e queda de cabelo.
O episódio marcou o País e expôs falhas na fiscalização e no descarte de materiais perigosos.
Quem está no elenco de ‘Emergência Radioativa’
Além de Johnny Massaro, o elenco reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema nacional, como Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele, Alan Rocha, Antonio Saboia, Tuca Andrada e Luiz Bertazzo.
A produção ainda conta com participações especiais de Leandra Leal e Emílio de Mello.
Quantos episódios tem a série e onde assistir
Emergência Radioativa conta com cinco episódios, estruturados como uma minissérie, acompanhando desde o início da contaminação até as tentativas de controle e suas consequências.
A produção está disponível na íntegra na Netflix.
Estadao Conteudo
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