Chocolate pode mudar no Brasil com nova regra sobre cacau

O chocolate vendido no Brasil pode passar por mudanças com a aprovação de um projeto de lei pela Câmara dos Deputados que estabelece regras para a quantidade mínima de cacau nos produtos e amplia a exigência de transparência nos rótulos. O texto ainda precisa ser analisado novamente pelo Senado antes de seguir para sanção.

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