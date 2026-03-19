Chocolate pode mudar no Brasil com nova regra sobre cacau
O texto ainda precisa ser analisado novamente pelo Senado antes de seguir para sanção.
O chocolate vendido no Brasil pode passar por mudanças com a aprovação de um projeto de lei pela Câmara dos Deputados que estabelece regras para a quantidade mínima de cacau nos produtos e amplia a exigência de transparência nos rótulos. O texto ainda precisa ser analisado novamente pelo Senado antes de seguir para sanção.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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