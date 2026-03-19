Chuva forte causa prejuízos e alagamentos no interior de Cachoeiro

Uma forte chuva que caiu na madrugada desta quinta-feira (19) causou grandes estragos no distrito de Soturno, interior de Cachoeiro de Itapemirim. A tempestade, que registrou 90mm de precipitação, provocou alagamentos e invadiu várias residências, deixando os moradores com prejuízos.

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Alagamentos e danos materiais em Soturno

O volume de chuva foi o suficiente para causar alagamentos em ruas de Soturno. Diversas casas ficaram alagadas, com a água invadindo móveis e eletrodomésticos, e afetando o cotidiano das famílias. Alguns moradores relataram que a chuva foi tão intensa que em poucas horas a água subiu rapidamente, alcançando o interior das residências.

Moradores do local estão enfrentando dificuldades para recuperar os pertences danificados e buscar abrigo, já que as vias de acesso foram parcialmente interditadas devido aos alagamentos.

Prejuízos e ações emergenciais

O volume de chuva registrado, de 90mm, é considerado alto para a região, e os prejuízos materiais são significativos, com eletrodomésticos, móveis e documentos pessoais sendo danificados. A Defesa Civil está realizando vistorias nas áreas mais afetadas e está em contato com as autoridades municipais para providenciar auxílios e recursos necessários para as famílias afetadas.

O governo municipal iniciou um levantamento dos danos e está avaliando a necessidade de abrir abrigos temporários para os moradores que tiveram suas casas invadidas pela água. Além disso, a orientação da Defesa Civil é para que os moradores evitem áreas de risco e aguardem o fim da chuva para proceder com a limpeza das residências.

Previsões e orientações para os moradores

A previsão do tempo para as próximas horas indica que a chuva pode continuar em áreas do interior de Cachoeiro, com o risco de novos alagamentos. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de novos temporais e orienta a população a tomar medidas preventivas, como o armazenamento de pertences em locais elevados e o acompanhamento das atualizações meteorológicas.

Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. A assistência imediata e as medidas de prevenção seguem como prioridade para mitigar os impactos da chuva.

A situação de Soturno ainda está sendo monitorada, e as autoridades seguem trabalhando para ajudar as famílias afetadas pela tempestade.