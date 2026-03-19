Chuva forte causa prejuízos e alagamentos no interior de Cachoeiro
Tempestade com 90mm de chuva atinge Soturno, interior de Cachoeiro, invadindo residências e causando danos. Moradores enfrentam dificuldades em meio aos alagamentos.
Uma forte chuva que caiu na madrugada desta quinta-feira (19) causou grandes estragos no distrito de Soturno, interior de Cachoeiro de Itapemirim. A tempestade, que registrou 90mm de precipitação, provocou alagamentos e invadiu várias residências, deixando os moradores com prejuízos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Alagamentos e danos materiais em Soturno
O volume de chuva foi o suficiente para causar alagamentos em ruas de Soturno. Diversas casas ficaram alagadas, com a água invadindo móveis e eletrodomésticos, e afetando o cotidiano das famílias. Alguns moradores relataram que a chuva foi tão intensa que em poucas horas a água subiu rapidamente, alcançando o interior das residências.
Moradores do local estão enfrentando dificuldades para recuperar os pertences danificados e buscar abrigo, já que as vias de acesso foram parcialmente interditadas devido aos alagamentos.
Prejuízos e ações emergenciais
O volume de chuva registrado, de 90mm, é considerado alto para a região, e os prejuízos materiais são significativos, com eletrodomésticos, móveis e documentos pessoais sendo danificados. A Defesa Civil está realizando vistorias nas áreas mais afetadas e está em contato com as autoridades municipais para providenciar auxílios e recursos necessários para as famílias afetadas.
O governo municipal iniciou um levantamento dos danos e está avaliando a necessidade de abrir abrigos temporários para os moradores que tiveram suas casas invadidas pela água. Além disso, a orientação da Defesa Civil é para que os moradores evitem áreas de risco e aguardem o fim da chuva para proceder com a limpeza das residências.
Previsões e orientações para os moradores
A previsão do tempo para as próximas horas indica que a chuva pode continuar em áreas do interior de Cachoeiro, com o risco de novos alagamentos. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de novos temporais e orienta a população a tomar medidas preventivas, como o armazenamento de pertences em locais elevados e o acompanhamento das atualizações meteorológicas.
Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. A assistência imediata e as medidas de prevenção seguem como prioridade para mitigar os impactos da chuva.
A situação de Soturno ainda está sendo monitorada, e as autoridades seguem trabalhando para ajudar as famílias afetadas pela tempestade.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726