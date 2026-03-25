CIEE-ES abre quase 300 oportunidades de estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) disponibiliza 297 vagas de estágio nesta semana. Além disso, a instituição oferece 95 postos para o programa de aprendizagem. As oportunidades contemplam estudantes de diversos níveis de ensino em 18 cidades capixabas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Atualmente, o CIEE-ES atende cerca de 10 mil jovens no território capixaba. A organização atua há 44 anos no estado. Nacionalmente, a ONG já inseriu 7 milhões de brasileiros no mercado de trabalho em seis décadas de existência.

Leia também: Cachoeiro: Sine oferta vagas de empregos em diversas áreas

Distribuição das vagas de estágio

A Grande Vitória e o interior concentram as principais demandas. A capital, Vitória, lidera a lista com 85 postos abertos. Em seguida, aparecem as cidades de Piúma (41), Guarapari (24), Cariacica (20) e Sooretama (20).

As áreas de Educação e Administração reúnem o maior volume de convocações, com 81 e 48 vagas, respectivamente. No entanto, o processo seletivo também busca talentos em Direito, Contabilidade e Marketing. Outros setores, como Arquitetura, Psicologia e Construção Civil, também apresentam ofertas disponíveis.

Cidades com foco em aprendizagem

O Programa Aprendiz apresenta um cenário geográfico diferente. A cidade da Serra encabeça a lista com 32 oportunidades. Logo depois, Vila Velha oferece 18 postos, enquanto Castelo possui 13 e Cachoeiro de Itapemirim conta com 9 vagas.

Inscrições e cadastro

Os interessados devem realizar um cadastro gratuito para participar das seleções. O estudante acessa o portal oficial (www.ciee.org.br) ou utiliza o aplicativo “Meu CIEE”. A ferramenta está disponível para os sistemas Android e iOS.

Dessa forma, o candidato mantém o perfil atualizado e visualiza todas as chances compatíveis com sua formação. A instituição reforça seu papel social ao promover o conhecimento e fortalecer vínculos profissionais entre jovens e empresas.