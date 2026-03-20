Clima favorece safra de café 2026/27 no Brasil

As condições climáticas registradas no início de 2026 têm favorecido o desenvolvimento da safra de café 2026/27 no Brasil. Após um mês de dezembro marcado por altas temperaturas e baixa incidência de chuvas, o cenário mudou, trazendo impactos positivos para as principais regiões produtoras.

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