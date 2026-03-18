Clones de café: a chave para a produtividade na cafeicultura capixaba

A pesquisa e o melhoramento genético vêm transformando a cafeicultura do Espírito Santo, com destaque para o cultivo de clones de café que elevam a produtividade, garantem maior uniformidade das lavouras e ampliam a resistência a pragas e doenças.

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Desenvolvidas e recomendadas pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as cultivares clonais têm contribuído para o aumento da renda no campo e para a sustentabilidade da produção.

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