Clones de café: a chave para a produtividade na cafeicultura capixaba
A pesquisa e o melhoramento genético vêm transformando a cafeicultura do Espírito Santo, com destaque para o cultivo de clones de café
A pesquisa e o melhoramento genético vêm transformando a cafeicultura do Espírito Santo, com destaque para o cultivo de clones de café que elevam a produtividade, garantem maior uniformidade das lavouras e ampliam a resistência a pragas e doenças.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Desenvolvidas e recomendadas pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as cultivares clonais têm contribuído para o aumento da renda no campo e para a sustentabilidade da produção.
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