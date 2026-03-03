Coletivo Guaçuí Em Cena apresenta espetáculo sobre temas impactantes

O Coletivo Teatral Guaçuí Em Cena levará ao palco o espetáculo “Presa Fácil” na sábado (7), às 19h30, com entrada gratuita, na Casa da Música Sônia Cabral, na Cidade Alta, em Vitória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A apresentação integra o Projeto Verão Cultural e conta com recursos do edital nº 010/2024 do Funcultura, Secult-ES e Governo do Estado do Espírito Santo. A estreia da montagem ocorreu em dezembro de 2025.

Leia também: Rerigtiba leva teatro gratuito de Norte a Sul do ES; confira as cidades

O espetáculo, dirigido por Luiz Carlos Cardoso e fruto de um processo de residência com o ator, conta a história de dois jovens afetados por um sequestro. Anos depois, eles se reencontram no mesmo barraco onde o trauma aconteceu.

Assim, o confronto inicial, que parece um simples acerto de contas, mergulha em questões de abandono, desigualdade e os laços invisíveis que os unem. À medida que as revelações se intensificam, a linha entre vítimas e agressores se desfaz, e o público é levado a questionar: quem foi vítima de quem?

A Síndrome de Estocolmo e os conflitos sociais

Carlos Ola, autor da dramaturgia, explica que a ideia do espetáculo surgiu como um exercício teatral para dois atores, encenando diferentes possibilidades de vida. A peça aborda temas que podem ressoar tanto com o público quanto com os atores, uma vez que lidam com situações cotidianas e reais, comuns a muitos jovens.

Ola destaca que, embora o ponto de partida tenha sido a Síndrome de Estocolmo, o espetáculo também trata de outros conflitos familiares e sociais.

Nesse sentido, o processo de criação levou seis meses de intenso trabalho no Espaço Cultural do Gota. Assim, durante esse período, a equipe se dedicou a treinamentos mensais, com sessões de oito horas diárias, que envolveram desde a compreensão do texto até a construção de cenografia, música e figurinos.

Matheus Soares, ator do espetáculo, comentou sobre a importância desse processo: “Foi um processo rico e intenso, que desafiou o coletivo a buscar uma nova linguagem em seus oito anos de criação”.

Direção e confiança no processo

Luiz Carlos Cardoso, diretor do espetáculo, compartilhou suas impressões sobre o trabalho. “Dirigir ‘Presa Fácil’ foi um presente que eu não sabia que precisava. Isso porque, a convivência diária, as tentativas e erros, os acertos repentinos criaram uma confiança”, disse ele.

Ale´m disso, enfatiza o caráter de entrega do trabalho, que não só refletiu nas performances, mas também nas relações estabelecidas entre os artistas.

Realismo e naturalismo no cenário de abandono

O espetáculo bebe do realismo e naturalismo, abordando questões sociais em um ambiente de abandono. Cada personagem, marcado por suas angústias e buscas pessoais, revela suas verdades em confrontos intensos. A proposta de levar a montagem a diferentes espaços, inclusive os alternativos, transforma a plateia em um corredor, tornando o público parte integrante da trama.

Assim, o elenco de “Presa Fácil” é composto pelos atores Igor Nunes e Matheus Soares. A direção é assinada por Luiz Carlos Cardoso, com dramaturgia e produção de Carlos Ola. Na parte técnica, João Batista de Moraes assina a cenografia, João Rocha compõe a trilha sonora. Além disso, Caio Pereira é o figurinista, Léo Ola cuida da fotografia e concepção visual, e Anderson Américo é responsável pela operação de som.