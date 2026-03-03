Coletivo Guaçuí Em Cena apresenta espetáculo sobre temas impactantes
A estreia da montagem ocorreu em dezembro de 2025.
O Coletivo Teatral Guaçuí Em Cena levará ao palco o espetáculo “Presa Fácil” na sábado (7), às 19h30, com entrada gratuita, na Casa da Música Sônia Cabral, na Cidade Alta, em Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A apresentação integra o Projeto Verão Cultural e conta com recursos do edital nº 010/2024 do Funcultura, Secult-ES e Governo do Estado do Espírito Santo. A estreia da montagem ocorreu em dezembro de 2025.
Leia também: Rerigtiba leva teatro gratuito de Norte a Sul do ES; confira as cidades
O espetáculo, dirigido por Luiz Carlos Cardoso e fruto de um processo de residência com o ator, conta a história de dois jovens afetados por um sequestro. Anos depois, eles se reencontram no mesmo barraco onde o trauma aconteceu.
Assim, o confronto inicial, que parece um simples acerto de contas, mergulha em questões de abandono, desigualdade e os laços invisíveis que os unem. À medida que as revelações se intensificam, a linha entre vítimas e agressores se desfaz, e o público é levado a questionar: quem foi vítima de quem?
A Síndrome de Estocolmo e os conflitos sociais
Carlos Ola, autor da dramaturgia, explica que a ideia do espetáculo surgiu como um exercício teatral para dois atores, encenando diferentes possibilidades de vida. A peça aborda temas que podem ressoar tanto com o público quanto com os atores, uma vez que lidam com situações cotidianas e reais, comuns a muitos jovens.
Ola destaca que, embora o ponto de partida tenha sido a Síndrome de Estocolmo, o espetáculo também trata de outros conflitos familiares e sociais.
Nesse sentido, o processo de criação levou seis meses de intenso trabalho no Espaço Cultural do Gota. Assim, durante esse período, a equipe se dedicou a treinamentos mensais, com sessões de oito horas diárias, que envolveram desde a compreensão do texto até a construção de cenografia, música e figurinos.
Matheus Soares, ator do espetáculo, comentou sobre a importância desse processo: “Foi um processo rico e intenso, que desafiou o coletivo a buscar uma nova linguagem em seus oito anos de criação”.
Direção e confiança no processo
Luiz Carlos Cardoso, diretor do espetáculo, compartilhou suas impressões sobre o trabalho. “Dirigir ‘Presa Fácil’ foi um presente que eu não sabia que precisava. Isso porque, a convivência diária, as tentativas e erros, os acertos repentinos criaram uma confiança”, disse ele.
Ale´m disso, enfatiza o caráter de entrega do trabalho, que não só refletiu nas performances, mas também nas relações estabelecidas entre os artistas.
Realismo e naturalismo no cenário de abandono
O espetáculo bebe do realismo e naturalismo, abordando questões sociais em um ambiente de abandono. Cada personagem, marcado por suas angústias e buscas pessoais, revela suas verdades em confrontos intensos. A proposta de levar a montagem a diferentes espaços, inclusive os alternativos, transforma a plateia em um corredor, tornando o público parte integrante da trama.
Assim, o elenco de “Presa Fácil” é composto pelos atores Igor Nunes e Matheus Soares. A direção é assinada por Luiz Carlos Cardoso, com dramaturgia e produção de Carlos Ola. Na parte técnica, João Batista de Moraes assina a cenografia, João Rocha compõe a trilha sonora. Além disso, Caio Pereira é o figurinista, Léo Ola cuida da fotografia e concepção visual, e Anderson Américo é responsável pela operação de som.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726