Colisão na BR-262 deixa mulher gravemente ferida em Domingos Martins

Um acidente com incêndio na BR-262 chamou a atenção de motoristas e equipes de emergência na tarde de quinta-feira (12). A colisão ocorreu na altura do km 41 da rodovia, próximo à entrada de Campinho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O acidente envolveu dois veículos de passeio, um Hyundai HB20S e um Nissan Versa. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, do SAMU, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.

Leia mais: Caso Alexandre Martins tem desfecho com condenação de ex-juiz

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h50. O impacto entre os veículos aconteceu em um trecho de curva próximo a um radar.

De acordo com relato do condutor do HB20S, ele seguia em direção à Grande Vitória. No entanto, ao passar pela curva, perdeu o controle da direção.

Logo depois, o carro invadiu a contramão e colidiu com o Nissan Versa. O outro veículo seguia no sentido contrário, em direção ao município de Venda Nova do Imigrante.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, os bombeiros identificaram princípio de incêndio no Hyundai HB20S. As chamas já atingiam o interior do veículo.

Imediatamente, os militares iniciaram o primeiro combate ao fogo. Para isso, utilizaram extintores do próprio veículo de resgate e também da ambulância do SAMU.

Essa ação inicial conseguiu controlar momentaneamente o incêndio. Entretanto, as equipes aguardaram a chegada da viatura especializada para concluir o combate.

Acidente com incêndio na BR-262

Após a chegada do caminhão de combate a incêndio, os bombeiros iniciaram o controle definitivo das chamas. A guarnição utilizou equipamentos de proteção e linha de mangueira.

Durante a operação, os militares utilizaram aproximadamente 500 litros de água para resfriar o veículo. Em seguida, eles conseguiram extinguir completamente o fogo.

Segundo avaliação inicial, o incêndio pode ter começado na parte traseira do carro. A suspeita aponta para uma área próxima ao reservatório de combustível.

Enquanto isso, as equipes médicas prestaram atendimento às vítimas do acidente. Uma passageira do Nissan Versa sofreu traumatismo cranioencefálico.

A equipe avançada do SAMU realizou os primeiros atendimentos ainda no local da colisão. Posteriormente, os socorristas encaminharam a vítima ao Hospital de Domingos Martins.

Os demais ocupantes dos veículos não apresentaram ferimentos. Por isso, eles dispensaram atendimento pré-hospitalar.

Durante o atendimento da ocorrência, as equipes interditaram completamente a pista. A medida garantiu segurança para os socorristas e para as vítimas.

Após o controle do incêndio e a eliminação dos riscos, os veículos foram removidos para o acostamento. A Polícia Rodoviária Federal auxiliou no procedimento.

Com isso, as equipes conseguiram liberar a rodovia para o tráfego. Ao todo, seis bombeiros militares participaram diretamente da operação.

Após a conclusão dos trabalhos, as equipes verificaram que não havia mais riscos no local. Em seguida, os profissionais retornaram às suas bases operacionais.