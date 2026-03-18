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Como a inovação digital está transformando o uso de dejetos suínos no campo

Trata-se de um sistema digital de gestão que utiliza georreferenciamento com o fim de organizar as atividades de coleta, transporte e aplicação desses resíduos.

Um dos diferenciais do sistema é a integração de informações de rastreamento das máquinas e os estabelecimentos agrícolas, tendo por base os dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) - Foto: Lucas Scherer

O GeoFert é uma solução tecnológica desenvolvida pela ciência agropecuária para ampliar a rastreabilidade no processo de transformação de dejetos suínos em biofertilizantes. Trata-se de um sistema digital de gestão que utiliza georreferenciamento com o fim de organizar as atividades de coleta, transporte e aplicação desses resíduos.

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Concebida no âmbito do projeto Modelo de Gestão Ambiental para Áreas com Produção Intensiva de Animais na região Sul do Brasil (SMART), a tecnologia está em fase de validação por parceiros privados para ser transferida com segurança e sustentabilidade à cadeia suinícola.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/agronegocio/como-a-inovacao-digital-esta-transformando-o-uso-de-dejetos-suinos-no-campo/

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