Confira o resultado da Lotofácil desta sexta-feira; veja dezenas sorteadas
A Caixa realizou o concurso no Espaço da Sorte, em São Paulo
A Caixa Econômica Federal realizou nesta sexta-feira (13) o sorteio do concurso 3635 da Lotofácil. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2.000.000,00.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, local oficial onde ocorrem os sorteios das Loterias Caixa.
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Confira o resultado da Lotofácil de hoje (CLIQUE AQUI)
Além disso, a Lotofácil integra o calendário regular das loterias federais, que realizam concursos frequentes ao longo da semana. Dessa forma, milhares de apostadores acompanham os resultados em busca do prêmio principal.
Como jogar na Lotofácil
A Lotofácil é considerada uma das modalidades mais populares entre os brasileiros. Isso ocorre principalmente pela simplicidade da aposta e pelas diferentes faixas de premiação.
Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas no horário programado pela Caixa.
O prêmio principal é pago ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas. Entretanto, o jogo também distribui valores para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números.
Assim, mesmo que o participante não alcance o prêmio máximo, ele ainda pode receber valores menores, dependendo da quantidade de acertos registrados no bilhete.
Próximo prêmio estimado
Enquanto os apostadores aguardam o resultado do concurso 3635, a expectativa também cresce para os próximos sorteios da modalidade.
A Caixa estima que o próximo concurso da Lotofácil poderá pagar cerca de R$ 2 milhões para quem acertar todas as dezenas sorteadas.
Os apostadores podem realizar as apostas até o horário limite direto nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.
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