Conflito entre EUA e Irã pressiona custos do agronegócio

O conflito entre EUA e Irã adiciona um novo fator de pressão sobre os custos do agronegócio brasileiro. A combinação de possível valorização do petróleo, instabilidade cambial e risco de encarecimento de fertilizantes deve impactar produtores e exportadores nas próximas semanas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O efeito mais imediato tende a vir da energia. Como o petróleo influencia fretes marítimos e custos logísticos globais, qualquer restrição ou tensão envolvendo rotas estratégicas do Oriente Médio amplia o risco de encarecimento do transporte internacional.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/conflito-entre-eua-e-ira-pressiona-custos-do-agronegocio/