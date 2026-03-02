Conflito entre EUA e Irã pressiona custos do agronegócio
A combinação de possível valorização do petróleo, instabilidade cambial e risco de encarecimento de fertilizantes deve impactar produtores e exportadores nas próximas semanas.
O conflito entre EUA e Irã adiciona um novo fator de pressão sobre os custos do agronegócio brasileiro. A combinação de possível valorização do petróleo, instabilidade cambial e risco de encarecimento de fertilizantes deve impactar produtores e exportadores nas próximas semanas.
O efeito mais imediato tende a vir da energia. Como o petróleo influencia fretes marítimos e custos logísticos globais, qualquer restrição ou tensão envolvendo rotas estratégicas do Oriente Médio amplia o risco de encarecimento do transporte internacional.
