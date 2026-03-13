Conflito no Oriente Médio volta a elevar preço do café

O preço do café voltou a subir em março após registrar quedas no mercado interno e externo ao longo de fevereiro. A recuperação ocorre em meio ao agravamento do conflito no Oriente Médio e aos impactos logísticos associados à região. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que a recente valorização permitiu recuperar parte das perdas observadas no mês anterior.

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