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Conflito no Oriente Médio volta a elevar preço do café

A recuperação ocorre em meio ao agravamento do conflito no Oriente Médio e aos impactos logísticos associados à região.

Foto: br.freepik.com

O preço do café voltou a subir em março após registrar quedas no mercado interno e externo ao longo de fevereiro. A recuperação ocorre em meio ao agravamento do conflito no Oriente Médio e aos impactos logísticos associados à região. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que a recente valorização permitiu recuperar parte das perdas observadas no mês anterior.

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