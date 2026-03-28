Corpo em lavoura quebra marca histórica sem homicídios em cidade do Caparaó
Cidade do Caparaó registrava mais de mil dias sem assassinatos.
Um homicídio em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, interrompeu uma marca de 1.402 dias sem registros desse tipo de crime no município. O caso veio à tona na última quarta-feira (18), após a localização de um corpo em uma lavoura de café, no distrito de Pedra Menina.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Até então, a cidade era considerada a mais pacata do Espírito Santo, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). No entanto, o novo registro rompeu a sequência iniciada em maio de 2022.
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De acordo com as informações iniciais, moradores encontraram o corpo em uma área rural próxima à portaria capixaba de acesso ao Pico da Bandeira. O local recebe visitantes de diversas regiões do país e integra uma das áreas turísticas mais conhecidas do Caparaó.
Além disso, um familiar identificou a vítima como José Antônio Santos Assis, de 58 anos. Em seguida, equipes encaminharam o corpo ao Serviço Médico-Legal de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais.
Homicídio em Dores do Rio Preto encerra período sem crimes
O homicídio em Dores do Rio Preto, no Caparaó, encerrou um período de mais de três anos sem registros de assassinatos. O último caso havia ocorrido em 15 de maio de 2022.
Segundo as autoridades, a Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte. Os agentes trabalham para identificar a autoria e a motivação do crime.
Enquanto isso, a ocorrência chama atenção para a mudança no cenário de segurança do município. A cidade mantinha um histórico recente de baixa criminalidade, o que reforçava sua reputação de tranquilidade.
Além disso, o fato ocorreu em uma região com fluxo turístico relevante. A proximidade com o acesso ao Pico da Bandeira aumenta a circulação de pessoas, especialmente em períodos de maior visitação.
A investigação segue em andamento. A Polícia Civil informou que deve divulgar novas informações conforme o avanço das apurações.
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