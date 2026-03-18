CPI do Crime Organizado aprova convocação de ex-namorada de Daniel Vorcaro

A CPI do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (18), a convocação de Martha Graeff, ex-namorada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A CPI entende que Graeff é “interlocutora frequente e destinatária de relatos feitos por Daniel Vorcaro ao longo de período relevante das apurações” de irregularidades cometidas pela instituição financeira.

O relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro Vieira (MDB-SE), é um dos autores do requerimento. Vieira elenca que Graeff foi informada em tempo real de encontro de Vorcaro com autoridades dos Três Poderes.

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“Nesse contexto, Martha Graeff emerge como testemunha de importância singular e insubstituível, não por figurar como investigada – e este ponto merece ser sublinhado com clareza -, mas precisamente por ser apontada, segundo os elementos informativos colhidos no âmbito da investigação, como interlocutora frequente e destinatária de relatos feitos por Daniel Vorcaro ao longo de período relevante das apurações”, afirmou o relator.

Testemunhas convocadas por CPI são obrigadas a comparecer à comissão para prestar depoimento e têm o compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho.

É a segunda CPI que pede a presença de Graeff para prestar depoimento. Na semana passada, a CPI do INSS também aprovou a convocação da ex-namorada de Vorcaro.

Como mostrou o Estadão, Vorcaro transferiu para ela bens que podem superar R$ 520 milhões. O dono do Master criou uma estrutura jurídica nos EUA com ex-noiva como beneficiária, na qual está, por exemplo, a casa de mais de R$ 450 milhões em Miami, além de tê-la presenteado com itens de alto valor.

A Polícia Federal suspeita de blindagem patrimonial.

O advogado Lucio de Constantino, que representa a influenciadora, nega. Segundo ele, Martha não tem imóveis, veículos nem valores oriundos do relacionamento com o ex-banqueiro, tanto no Brasil quanto no exterior.

A CPI do Crime Organizado pautou requerimento contra políticos de oposição, sob protestos de apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Articulação do grupo barrou a votação do ex-presidente do PL, Valdemar Costa Neto, do ex-prefeito de Salvador ACM Neto e de Giselle dos Santos Carneiro da Silva, ex-assessora da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.