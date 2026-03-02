CRAS de Cachoeiro volta a oferecer serviços de inclusão no Cadastro Único

Os nove Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Cachoeiro de Itapemirim retomam a partir desta segunda-feira (2) os atendimentos para inclusão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), destinados às famílias compostas por dois ou mais integrantes.

Famílias unipessoais, ou seja, aquelas compostas por apenas uma pessoa, devem agendar uma entrevista domiciliar, conforme a legislação federal vigente.

A retomada dos serviços nos CRAS ocorre após um período de ajustes internos e treinamento das equipes, além da reorganização dos fluxos de atendimento. Dessa forma, a população poderá voltar a contar com o serviço em seus respectivos CRAS de referência. Essa mudança facilita o acesso da população. Isso porque diminui a necessidade de deslocamento e amplia o acesso ao Cadastro Único em todas as regiões de Cachoeiro.

Durante o período de reorganização, os atendimentos estavam sendo realizados exclusivamente na Central de Benefícios. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social destaca que as equipes estão prontas para oferecer o suporte necessário, assegurando um atendimento de qualidade, ágil e acolhedor às famílias.

Agendamentos e funcionamento

A partir de agora, os agendamentos serão realizados semanalmente, às segundas-feiras, tanto diretamente nos CRAS quanto na Central de Benefícios. O agendamento dependerá do horário de funcionamento de cada unidade e da disponibilidade de vagas.

A Secretaria orienta que os interessados procurem o CRAS de referência de seu território para realizar o agendamento e obter todas as informações necessárias, como documentos exigidos e horários disponíveis. Isso ajudará a garantir um atendimento mais organizado e próximo da comunidade.