Curso em Vitória ensina 50+ como evitar fraudes digitais
A Oficina Digital para Prevenção a Golpes Cibernéticos ocorrerá nos dias 24 e 25 de março, das 8h às 12h, na Casa do Cidadão, em Maruípe.
O avanço das tecnologias ampliou o uso de celulares, aplicativos e serviços digitais no cotidiano. Ao mesmo tempo, aumentaram os riscos de fraudes virtuais, especialmente entre pessoas com mais de 50 anos. Nesse sentido, diante desse cenário, a Prefeitura de Vitória promove uma capacitação gratuita voltada à prevenção de golpes digitais em pessoas 50+.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Oficina Digital para Prevenção a Golpes Cibernéticos ocorrerá nos dias 24 e 25 de março, das 8h às 12h, na Casa do Cidadão, em Maruípe. A iniciativa oferece 20 vagas e conta com parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site Vix Cursos.
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Durante a capacitação, os participantes receberão orientações práticas sobre como identificar tentativas de fraude, reconhecer mensagens suspeitas e adotar cuidados ao utilizar aplicativos, redes sociais e serviços on-line. Além disso, o curso apresentará estratégias simples para reforçar a segurança digital no dia a dia.
Público alvo
A oficina prioriza mulheres com 50 anos ou mais que moram ou trabalham em Vitória e que possuam alfabetização. Entretanto, homens que atendam aos mesmos critérios poderão participar caso existam vagas disponíveis. Dessa forma, a iniciativa amplia o acesso à informação e fortalece a inclusão digital.
Além disso, a ação integra o projeto “60+ Conectados / Clique Seguro – Proteja seus direitos”. O programa busca incentivar o uso consciente da internet e ampliar a proteção de pessoas idosas no ambiente digital. Para atender à demanda da população, os organizadores reduziram a idade mínima da turma para 50 anos, mantendo também a participação de pessoas com 60 anos ou mais.
Com essa estratégia, o projeto pretende ampliar o acesso ao conhecimento digital e reduzir a vulnerabilidade da população diante de golpes virtuais.
Serviço
Oficina Digital para Prevenção a Golpes Cibernéticos
- Data: 24 e 25 de março
- Horário: 8h às 12h
- Carga horária: 8 horas
- Vagas: 20
- Local: Casa do Cidadão – Avenida Maruípe, 2544, Itararé
- Público: Preferencialmente mulheres com 50 anos ou mais, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, alfabetizadas
- Inscrições: pelo site Vix Cursos (https://vixcursos.vitoria.es.gov.br)
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