Curso gratuito ensina primeiros socorros em Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim abriu inscrições para o curso de primeiros socorros em Itapemirim, uma capacitação voltada ao aprendizado de técnicas básicas para agir em situações de emergência. Assim, a iniciativa acontece por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasci), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Prefeitura realizará o curso em duas comunidades do município. Inicialmente, a capacitação ocorrerá no CRAS de Itaoca, entre os dias 18 e 20 de março. Nesse sentido, as aulas acontecerão na quarta, quinta e sexta-feira, das 8h às 17h. Assim, ao todo, serão oferecidas 15 vagas para participantes interessados em aprender procedimentos essenciais de atendimento emergencial.

Leia também: Itapemirim: cursos gratuitos ajudam moradores a entrar no mercado de trabalho

Além disso, o município também promoverá uma nova turma no CRAS de Garrafão. Desse modo, nesse caso, as atividades ocorrerão entre os dias 25 e 27 de março, também de quarta a sexta-feira, no mesmo horário, das 8h às 17h. Assim como na primeira turma, a capacitação disponibiliza 15 vagas.

Durante o curso, os participantes terão acesso a orientações práticas sobre como agir em diferentes tipos de emergências. Dessa forma, o treinamento busca preparar os moradores para prestar ajuda imediata até a chegada de atendimento especializado.

Inscrições e vagas

Nesse sentido, os interessados devem realizar a inscrição diretamente na unidade do CRAS onde desejam participar da capacitação. As vagas são limitadas a 15 participantes por turma, portanto a organização recomenda que os interessados procurem o local de inscrição com antecedência.

Além de oferecer conhecimento técnico, a iniciativa busca fortalecer a prevenção e a segurança nas comunidades. Afinal, aprender técnicas de primeiros socorros pode fazer diferença em momentos críticos e contribuir para salvar vidas.

Com ações de capacitação como essa, a Prefeitura de Itapemirim amplia o acesso à formação gratuita e incentiva a participação da população em atividades que promovem cuidado, responsabilidade e preparo diante de situações de emergência.