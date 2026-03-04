Daniel Vorcaro é preso novamente na Operação Compliance Zero
Ministro do STF determina prisão preventiva do dono do Banco Master; operação apura ameaças, corrupção e lavagem de dinheiro.
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, voltou à prisão nesta quarta-feira (4) durante nova fase da Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva, sem prazo definido.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O ministro assumiu a relatoria dos inquéritos relacionados ao caso e autorizou as novas medidas judiciais. Além da ordem contra Vorcaro, a decisão inclui outros três mandados de prisão.
A Polícia Federal informou que a Operação Compliance Zero investiga suspeitas de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Segundo os investigadores, os delitos teriam sido praticados por uma organização criminosa.
Além das prisões, a Justiça autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão. As equipes realizam as diligências nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Operação Compliance Zero amplia investigações
A nova etapa da Operação Compliance Zero amplia o escopo das investigações já em andamento. De acordo com a Polícia Federal, os alvos são suspeitos de integrar um grupo estruturado para cometer crimes financeiros e tecnológicos.
Os agentes cumprem as medidas judiciais com apoio do Banco Central. A participação do órgão reforça o caráter técnico das apurações, especialmente em relação a possíveis irregularidades no sistema financeiro.
As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre os materiais apreendidos nesta fase. No entanto, a PF confirmou que analisará documentos, equipamentos eletrônicos e registros financeiros.
Decisão do STF e desdobramentos
O ministro André Mendonça fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a investigação. Além disso, a medida não possui prazo determinado e depende de nova avaliação judicial.
A defesa de Daniel Vorcaro ainda não se manifestou publicamente sobre a nova prisão. Enquanto isso, a Polícia Federal segue com as diligências e intensifica a coleta de provas.
A Operação Compliance Zero, por sua vez, continua sob acompanhamento do STF e pode gerar novos desdobramentos nos próximos dias. No entanto, as investigações permanecem em sigilo parcial para não comprometer o andamento dos trabalhos.
Com a nova fase da Operação Compliance Zero, as autoridades reforçam o combate a crimes financeiros e tecnológicos de alta complexidade no país, ampliando o alcance das apurações.
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