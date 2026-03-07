Datafolha projeta disputa acirrada entre Lula e Flávio; veja a porcentagem

A pesquisa Datafolha segundo turno divulgada neste fim de semana indica uma disputa apertada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno da eleição presidencial.

De acordo com o levantamento, Lula aparece com 46% das intenções de voto. Já Flávio Bolsonaro registra 43%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário aponta empate técnico.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha entre terça-feira (3) e quinta-feira (5). Ao todo, os pesquisadores ouviram 2.004 eleitores em 137 municípios do país.

Além disso, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03715/2026.

Este é o primeiro estudo divulgado pelo instituto após Flávio Bolsonaro confirmar a pré-candidatura à Presidência. O senador anunciou a decisão com o apoio de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Atualmente, Jair Bolsonaro está preso na sede da Polícia Federal em Brasília após condenação por tentativa de golpe de Estado.

Pesquisa Datafolha segundo turno aponta cenário competitivo

A pesquisa Datafolha segundo turno também mostra mudanças no cenário político em comparação com levantamentos anteriores.

Na pergunta espontânea, quando os entrevistadores não apresentam nomes aos eleitores, Lula aparece com 25% das intenções de voto. No levantamento anterior, divulgado em dezembro, o presidente registrava 24%.

Em seguida, surge Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, com 3% das citações.

Flávio Bolsonaro, por outro lado, aparece com 12% das intenções de voto na pergunta espontânea. No levantamento anterior do instituto, o senador ainda não havia sido citado.

Segundo a pesquisa, o resultado indica que Flávio passou a ocupar espaço relevante entre os possíveis adversários do atual presidente.

Cenários para o primeiro turno

O levantamento também simulou diferentes cenários para o primeiro turno da eleição presidencial.

No cenário considerado mais provável pelos pesquisadores, Lula lidera com 38% das intenções de voto. Em seguida, Flávio Bolsonaro aparece com 32%.

Depois, surge o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 7%.

Na sequência, aparece o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4%.

Além disso, o instituto avaliou um cenário alternativo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato do Partido dos Trabalhadores.

Nesse caso, Haddad registra 21% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro lidera esse cenário com 33%.

Outro nome analisado foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele aparece com 21% das intenções de voto.

Por fim, os resultados mostram um cenário ainda em formação para a eleição presidencial. Dessa forma, a pesquisa Datafolha segundo turno indica que o ambiente político segue competitivo e sujeito a mudanças nos próximos meses.